Cruzeiro traz meia do Paraná Clube O Cruzeiro apresentou hoje mais um reforço para a temporada 2002, depois do atacante Lúcio, ex-Portuguesa, do zagueiro Marcelo, ex-Mogi, do meia Vander, ex-Rennes, da França, e do goleiro Gléguer, ex-Corinthians e ex-Guarani. Trata-se do volante Fernando Miguel, de 22 anos, do Paraná Clube, cujo passe foi emprestado aos mineiros por um ano. O armador Alê, do Cruzeiro, deve se transferir para o clube paranaense, como parte da negociação. Com a contratação de Fernando, ficam praticamente descartadas outras transações que estavam em curso referentes a outros volantes, como Mineiro, da Ponte Preta, e Vampeta, do Flamengo. Um das expectativas dos cruzeirenses agora é pela chegada do atacante Edílson, acertada na semana passada. De acordo com os dirigentes mineiros, Edílson está resolvendo pendências com o rubro-negro - ele teria uma dívida superior a R$ 1 milhão para receber, em salários e prêmios atrasados -, mas isso não estaria colocando em risco o acordo feito entre os dois clubes e o próprio jogador. Quando o atleta chegar a Belo Horizonte, o Cruzeiro pagará R$ 700 mil ao Flamengo, pelo empréstimo até dezembro. Também há possibilidade de que o ex-cruzeirense Fábio Júnior, cujo passe pertence ao Roma, seja contratado amanhã. Os mineiros e o procurador do atleta estão negociando com o time italiano o valor do empréstimo de Fábio, que já teria até acertado os salários com o ex-clube. Tudo indica, de acordo com os assessores da equipe mineira, que as conversas sejam bem sucedidas.