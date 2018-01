Cruzeiro tropeça e a emoção aumenta Em apenas quatro dias, o Campeonato Brasileiro ganhou novas emoções, apesar das críticas em relação à fórmula de disputa, por pontos corridos. O Cruzeiro continua com amplo favoritismo para conquistar seu primeiro título brasileiro, mas em duas rodadas viu cair sua antes inalcançável vantagem em relação ao Santos, de 12 para seis pontos. Os tropeços do time mineiro diante do Juventude, por 2 a 1, e do Internacional, por 1 a 0, beneficiaram a equipe da Vila Belmiro, que obteve duas vitórias importantes, contra Atlético-PR por 3 a 2 e Bahia por 7 a 4. Leia mais no O Estado de S. Paulo