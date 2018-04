Cruzeiro usa time misto em partida contra o Ipatinga Na abertura da segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro defende a liderança diante do Ipatinga, neste sábado, às 17 horas, no Mineirão. O time celeste, que estreou com uma goleada por 6 a 0 sobre o Uberlândia, lidera a competição pelo saldo de gols.