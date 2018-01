Cruzeiro vai a campo com força máxima Contando com o que tem de melhor no elenco, o técnico Paulo César Gusmão vai escalar força máxima para a partida do Cruzeiro contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 20h30, no Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é considerado um teste de fogo para o treinador, que, desde o seu retorno ao clube mineiro, conseguiu três vitórias e um empate. Para encarar o embalado adversário, ele terá os retornos de Maldonado, Marcelo Batatais e Maurinho. Os três jogadores têm lugares garantidos na equipe titular. O lateral Maurinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, volta ao time no lugar do jovem Jonathan. No meio-campo, Maldonado, que não atua desde o jogo contra o Vasco, devido a uma contusão no tornozelo esquerdo, formará o setor, ao lado de Fábio Santos, Kelly e Wagner. O jovem Kerlon, que briga por uma vaga, fica no banco de reservas, assim como Martinez, recuperado de uma lesão na sola do pé direito. "Estou feliz por voltar e poder ajudar meus companheiros. Espero fazer tudo aquilo que passa pela minha cabeça, ou seja, jogar bem e ajudar o Cruzeiro a superar seus adversários", explicou o chileno Maldonado. Por outro lado, o técnico Paulo César Gusmão terá desfalques no banco de reservas. O armador Lopes, que não recuperou o condicionamento físico, após se recuperar de uma contratura muscular na parte posterior da coxa esquerda, continua buscando a sua melhor forma. Já o zagueiro Argel, que foi afastado pela comissão técnica para se recuperar de problemas físico, técnico, tático e emocional, não tem previsão para voltar a fazer parte do grupo principal do Cruzeiro.