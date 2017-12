Cruzeiro vai a Curitiba sem Fred Embalado por duas vitórias consecutivas, que o colocaram na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Atlético-PR, 15º, às 16h, na Arena da Baixada. Mas o time mineiro terá um importante desfalque: o goleador Fred, que está suspenso. Sem seu principal atacante, o técnico Paulo César Gusmão não poderá repetir a escalação pela quarta vez consecutiva. Fred - que nesta semana ganhou um aumento em torno de 100% - será substituído por Adriano Louzada. O restante do time é o mesmo que iniciou as últimas três partidas. "Temos que entrar em campo e jogar. Pela qualidade do nosso grupo, temos que fazer a diferença", observou PC Gusmão.