Cruzeiro vai buscar Vander no Rennes A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira, a contratação do meia direita Vander, de 27 anos, junto ao Rennes, da primeira divisão do futebol francês. Vander, que deve chegar ainda este mês a Belo Horizonte, foi para a Europa depois de defender a Ponte Preta por três anos, até a metade de 2000. Com passe fixado em US$ 2 milhões (US$ 1 milhão a menos do preço que os franceses pagaram), o jogador, indicado aos dirigentes pelo técnico cruzeirense Marco Aurélio, ex-treinador da Ponte, vai ficar no clube por uma ano, ao custo de US$ 100 mil. Ninguém do Cruzeiro confirmou, nesta quinta-feira, que já tenha havido contatos entre a direção do Parma, da Itália, com o clube, para negociar uma possível transferência do lateral argentino Sorín. O jogador teria sido indicado aos dirigentes do Parma pelo técnico Daniel Passarela, também argentino, que definiu Sorín como "um lateral completo". De qualquer forma, o vice-presidente cruzeirense Alvimar Perrella informou que o "valor de mercado" do passe de Sorín está entre US$ 9 milhões e US$ 12 milhões. O Cruzeiro o comprou do River Plate, no ano passado, por cerca de US$ 6 milhões.