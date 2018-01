Cruzeiro vai confiante para o Maracanã O técnico Levir Culpi é otimista ao projetar a participação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O time mineiro estréia neste sábado na competição, enfrentando o Flamengo, no Maracanã, às 18h10. Após a perda do título do Campeonato Mineiro para o Ipatinga, no último domingo, os ânimos na Toca da Raposa melhoraram depois da goleada por 4 a 0 sobre o Santa Cruz, no meio da semana, pela Copa do Brasil. A perspectiva otimista de Levir para o Brasileirão se baseia na preparação do time celeste e na fórmula de disputa do campeonato, por pontos corridos. "Temos uma base de trabalho que vem de três, quatro meses aproximadamente. E o time está se encorpando", observou. "É uma competição completamente diferente da regional. Há um entusiasmo por parte dos atletas e acho que temos condições de nos fortalecer ainda no decorrer da competição". A manifestação do treinador encontra eco entre os atletas. Após a última partida, um dos mais animados é o atacante Weldon, que estreou com a camisa cruzeirense e marcou dois gols. Contra o Flamengo, ele espera ser mantido na equipe. E até ganhou o apoio público da estrela atual do time: o atacante Fred. "Com ele (Weldon) dá para sair um pouco mais, dá para fazer jogadas também para os meus companheiros, ajuda bastante", disse o goleador celeste. Para escalar a dupla, Levir terá de sacar do time ou recuar Lopes para o meio-campo, sua posição original. O jogador deixa claro que não pretende mais atuar na frente. "Minha contratação foi para jogar no meio-campo", destacou. "No ataque eu estou fora, só jogo no meio". Sem poder contar com Marcelo Batatais, vetado pelo departamento médico, Levir terá de improvisar na zaga, escalando o volante Marabá ao lado de Gladstone. Mesmo estreando fora de casa, o técnico considera determinante a conquista de uma vitória e diz que o Cruzeiro vai atrás dos três pontos. "É importante começar bem, começar positivamente, com vitória, para que você consiga se estabilizar o mais rápido possível".