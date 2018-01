Cruzeiro vai desfalcado para o México O técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, embarca com a delegação nesta quarta-feira para o México, onde o clube participa de um torneio com as equipes locais América e Atlas, além do Santos, sem quatro jogadores titulares. O meia colombiano Rincón, contratado na semana passada, fica em Belo Horizonte por ordem do treinador, aprimorando a parte física. O jogador só deve estrear oficialmente no dia 24, contra o Independiente, na abertura da Copa Mercosul. O zagueiro Luisão, que iria viajar, foi convocado às pressas por Luiz Felipe Scolari para integrar a seleção na Copa América, na Colômbia - provavelmente em razão da desistência de Mauro Silva -, e também desfalca a equipe mineira na excursão. A terceira ausência é a de Cris, que também está com a seleção. Outro desfalque, para o qual Carpegiani não deu explicação, é o lateral Neném. O ex-palmeirense foi vetado e fica em Belo Horizonte, segundo a assessoria do Cruzeiro, treinando com Rincón. Embora o técnico não tenha admitido, os boatos são de que Neném está sendo punido por motivos disciplinares. Antes do segundo jogo com o Flamengo pela Copa dos Campeões, em João Pessoa (PB), semana passada - no qual os mineiros foram derrotados por 3 a 0 e deixaram a competição - Neném deu entrevistas questionando dúvidas que Carpegiani tinha sobre a escalação na lateral-direita. O atleta, que acabou confirmado na posição, disse que se considerava o titular absoluto e isso teria irritado o treinador. O quinto desfalque é o meia Jackson, que também ficou em Belo Horizonte, em virtude de uma possível transferência para o São Paulo, já que os dirigentes mineiros estudam trocá-lo pelo armador Souza. Já o atacante Marcelo Ramos, que atuou na Copa dos Campeões, seguiu para o Japão, onde fica um ano emprestado ao Nagoya Grampus. Nos próximos dias, três contratações podem ser anunciadas no Cruzeiro: as de um zagueiro, de um meia de ligação - o sonho dos mineiros é ter Alex, do Parma - e de um atacante veloz.