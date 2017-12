Cruzeiro vai em busca da reabilitação Com quatro derrotas em seis jogos no Brasileiro e apenas um ponto em dois confrontos na Mercosul, o Cruzeiro tenta iniciar a reabilitação nas duas competições a partir do jogo desta quarta-feira à noite, em Ipatinga, Vale do Aço, contra o Corinthians, pelo grupo C da copa sul-americana. O técnico Ivo Wortmann acredita que uma vitória sobre o alvinegro poderá devolver a confiança aos jogadores, frustrados com os 3 a 2 sofridos para o Coritiba, pelo campeonato nacional, no último fim de semana, partida na qual esperavam começar a arrancada esperada pelos torcedores. "Eu sabia que o Coritiba seria difícil, mas mesmo assim disse aos atleas que fizemos progressos que seremos melhores ainda contra o Corinthians, pela Mercosul, e avançaremos ainda mais em alguns aspectos contra o Sport, pelo Brasileiro, no próximo fim de semana", afirmou. O treinador cruzeirense descartou a possibilidade de, diante do baixo rendimento de estrelas como Rincón e Edmundo, nas últimas apresentações, fazer alterações na equipe, dando chances a reservas. "Se você faz mudanças radicais, desprezando um grupo que vem jogando, escalando outro, com uma grande responsabilidade nas costas, e dá errado, você perde ambos", explicou o técnico, que deve utilizar o esquema 3-5-2, com Rincón incumbido mais da marcação. Apesar da relutância de Wortmann em sacar as estrelas, três jogadores considerados titulares absolutos da equipe não poderão atuar contra o Corinthians. O goleiro Bosco, com dores nas costas, dará lugar ao ex-titular André. Na zaga, Cris, que machucou o ombro ao cair de mau jeito na derrota para o Coritiba, sai para a volta de Luisão, que forma o setor com o ex-corintihano João Carlos. No meio, Ricardinho, que se recupera de uma torção no tornozelo, será substituído por Cléber Monteiro. Em compensação, Oséas, ausente do jogo do Paraná, retorna e forma a frente com Edmundo. O garoto Maicon - afastado do clube há um mês, período no qual tentou sem sucesso a própria negociação com um clube europeu - assume a lateral direita, no lugar de Neném. O jogador Alex não irá jogar e nem ficar no banco de reservas no jogo de amanhã porque não está inscrito na Copa Mercosul. O time deve jogar com André; Maicon, Luisão, João Carlos, Sorín; Marcus Vinícius, Rincon, Cléber Monteiro, Sérgio Manoel (Jorge Wagner); Oséas, Edmundo. A partida será em Ipatinga (MG), 19h30.