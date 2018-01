Cruzeiro vai em busca da reabilitação O Cruzeiro enfrenta nesta quinta-feira o Mamoré, às 20h30, no Mineirão, em busca de reabilitação no Campeonato Mineiro após a derrota para o Atlético-MG, no último domingo. Com o revés no clássico, o time perdeu a liderança da competição. "É a nossa primeira oportunidade para apagar uma má impressão que ficou", disse o técnico Levir Culpi, sem fugir à tradicional pregação de respeito ao adversário. Em cinco jogos, o Cruzeiro soma 12 pontos. Já a equipe de Patos de Minas luta para sair das últimas posições da tabela, com apenas três pontos em seis partidas. Como de costume, Levir não adiantou a formação que começa jogando. A tendência, porém, é que ele faça alterações em relação ao time que iniciou a partida contra o Atlético. A volta de Marcelo Batatais na zaga é considerada certa. O treinador ainda poderá optar por um meio-campo mais ofensivo, sacando um dos três volante. No ataque, Jean pode sair para dar lugar a Michel, que ganharia uma nova chance entre os titulares.