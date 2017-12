Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians O Cruzeiro garantiu vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, ao vencer o Londrina por 2 a 0. O time do técnico Marco Aurélio havia sido derrotado no jogo de ida por 1 a 0, no Paraná - o que representou a perda de uma invencibilidade que durava dez partidas - e precisava exatamente de dois gols de vantagem para seguir na competição. O adversário agora é o Corinthians. Desde o início, os mineiros, empurrados por mais de 30 mil torcedores, tentaram pressionar o adversário, mas foram atrapalhados pela própria afobação. Aos 14 minutos da primeira etapa, o zagueiro cruzeirense Marcelo Batatais cabeceou a bola na trave de Serginho. Recuado e interessado em manter o empate, o Londrina só agia nos contragolges, principalmente com o atacante Johnson, autor do gol do primeiro confronto. No início do segundo tempo, a exemplo do que ocorreu em Londrina, na semana passada, o Cruzeiro perdeu um pênalti. No Paraná, Edílson desperdiçou e, nesta quarta-feira, Fábio Júnior é que não acertou o pé - cobrou a penalidade para fora. Para aliviar um pouco a torcida, a equipe abriu o placar logo na seqüência. Aos 7, Joãozinho, filho do ex-ponta-esquerda de mesmo nome, que se consagrou no Cruzeiro entre as décadas de 70 e 80, aproveitou cruzamento de Sorín e tocou bem, sem chance para Serginho. O gol da classificação, no entanto, só aconteceu nos acréscimo - aos 46, com o também garoto Jussiê.