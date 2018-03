Cruzeiro vai estar completo na final Após a vitória sobre o Flamengo, que garantiu a presença do Cruzeiro na decisão da Copa dos Campeões, o técnico Marco Aurélio terá todos os jogadores à sua disposição para tentar garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O treinador poderá contar com as voltas dos volantes Ricardinho e Fernando Miguel, que cumpriram suspensão automática. No entanto, diante da grande atuação de Vander no último jogo, Marco Aurélio poderá manter o meio-campista no time. O próprio treinador o considerou um dos melhores em campo. Depois do jogo em que o Cruzeiro vingou a eliminação na competição do ano passado, Marco Aurélio comemorou a vitória sobre o Rubro-Negro carioca ressaltando o desempenho da equipe este ano, que já garantiu os títulos da Copa Sul-Minas e do Super Campeonato Mineiro, ambos no primeiro semestre."É um grande trabalho que vem sendo realizado nesses últimos sete meses". Mesmo descartando o rótulo de favorito, o técnico admitiu que o time celeste está a "um passo da Libertadores", competição sul-americana que o Cruzeiro já conquistou duas vezes. "Bailarino" - Autor do belo gol que abriu caminho para a vitória cruzeirense, o atacante Joãozinho acha que pode ganhar uma nova chance nos dois jogos que restam. "Vou tentar agarrar essa chance", avisou o jogador, filho do ex-craque do clube mineiro das décadas de 70 e 80, que ganhou o apelido de "Bailarino" da Toca da Raposa, por causa de sua habilidade no trato com a bola. A delegação viajou nesta quinta para Belém (PA), onde o Cruzeiro fica concentrado até a decisão. O clube mineiro espera o vencedor de Palmeiras e Paysandu, que disputam, no domingo, a outra vaga na final.