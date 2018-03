Cruzeiro vai poupar alguns titulares Embora não queira se distanciar muito dos líderes do Brasileirão, o técnico Levir Culpi irá poupar alguns titulares do Cruzeiro para a partida contra o São Paulo, neste sábado, às 18h10, no Morumbi, pela 6ª rodada do campeonato. A precaução tem explicação. Depois da derrota por 3 a 1 para o Paulista, em Jundiaí, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro precisa vencer o mesmo rival por 2 a 0, na quarta-feira, no Mineirão, para ir à final da torneio. O Cruzeiro já não poderá contar com o zagueiro Argel e com o volante Marabá, ambos suspensos. Eles devem ser substituídos por Leandro e Fábio Santos, respectivamente. "Vamos optar por uma formação forte, mas com jogadores que estejam em boas condições. Mas é certo que o nosso objetivo principal agora é o jogo de quarta-feira", revelou Levir. Além das ausências de Argel e Marabá, Levir deverá poupar o meia Kelly. Mesmo porque, o jogador ainda reclama de dores no joelho. Já os laterais Maurinho e Athirson devem dar lugar a Ruy e Patrick. Mas o goleiro Fábio, acusado de ter falhado na derrota em Jundiaí, garantiu que prefere enfrentar o São Paulo, para manter ritmo de jogo. "Vou acatar o que o treinador achar melhor para o time. O importante, independente de quem jogar, é atuarmos pensando também na liderança do Brasileiro, pois estamos a dois pontos dos líderes", explicou o jogador, lembrando que o Cruzeiro está em 5º lugar no Brasileiro, com 10 pontos.