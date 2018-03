Cruzeiro vence América-MG por 2 a 1 O Cruzeiro venceu o América-MG, nesta quinta-feira à noite, por 2 a 1, no Mineirão, revertendo a vantagem do adversário no confronto pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Como venceu a primeira partida da disputa, o time do técnico Paulo César Gusmão jogará por um empate domingo para chegar à decisão. O América necessita agora da vitória para se classificar para a final. A superioridade do Cruzeiro nos primeiros 45 minutos de jogo foi gritante e o campeão brasileiro criou diversas situações para marcar, envolvendo completamente o adversário. Apesar do domínio, a equipe de PC Gusmão só abriu o placar aos 44 minutos, numa jogada que começou com uma arrancada do lateral Maicon pela direita, passou pelo volante Augusto Recife, e culminou com um toque de maestria do meia Alex. De pé direito, ele acertou o ângulo do goleiro Laílson para fazer 1 a 0. A história não mudou no início do segundo tempo e, aos oito minutos, o Cruzeiro ampliou, novamente em uma jogada pela direita. Maicon cruzou para a área e o atacante Guilherme, de cabeça, marcou o segundo. Mas o ímpeto cruzeirense foi diminuindo aos poucos à medida em que caía o rendimento físico de alguns atletas. O América, por sua vez, subiu de produção com as substituições feitas pelo técnico Carlos Alberto Silva, que trocou o lateral Renato, o armador Toinzé e o atacante Reinaldo por, respectivamente, Tarcísio, Rogério e Rodrigo. Aos 34 minutos, o América descontou com o zagueiro Leandro, que, após cobrança de escanteio, acertou uma forte cabeçada. A bola bateu no travessão do goleiro Gomes e depois dentro do gol. Rodrigo ainda teve a chance de empatar aos 41, mas Gomes salvou o Cruzeiro. Já nos acréscimos do árbitro, o volante Fahel cabeceou uma bola na trave.