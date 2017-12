Cruzeiro vence América por Evanilson A 4ª comissão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu ganho de causa ao Cruzeiro na disputa judicial com o América-MG sobre a venda do passe do jogador Evanilson ao Borússia Dortmund, da Alemanha. O jogador foi vendido pelo Cruzeiro ao time alemão por US$ 7 milhõers em 1999. Por ter revelado o jogador, o América queria receber 30% do valor da transação. O América chegou a ganhar a causa na Justiça de Minas Gerais, mas na última terça-feira o STJ revogou essa decisão. Na sentença, os ministros do STJ observaram que a pretensão do América estava baseada no artigo 26 da Lei 8.672/93, conhecida como Lei Zico. Mas esta foi substituida pela Lei 9.651/98 (Lei Pelé) e a venda do jogador ocorreu depois disso.