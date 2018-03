Cruzeiro vence Atlético-MG e confirma título mineiro

O milagre de que o Atlético Mineiro precisava para ser campeão mineiro não aconteceu. Neste domingo, o Cruzeiro voltou a vencer o arqui-rival, desta vez por 1 a 0, e conquistou o primeiro título no ano do centenário atleticano. A equipe comandada por Adílson Batista entrou em campo tranqüila, depois da vitória por 5 a 0 na primeira partida. No Mineirão, embora os cruzeirenses fosse maioria, a torcida do Atlético-MG também se fez presente, com faixas que diziam "6 a 0 - eu acredito". Mas em campo, a equipe treinada por Geninho não conseguiu corresponder à fé de seus torcedores. Mesmo com os atleticanos precisando do resultado, foi o Cruzeiro que criou as melhores chances da primeira etapa. Já no intervalo com o placar apontando 0 a 0, a torcida cruzeirense gritava "é campeão!" e cantava "parabéns para você" dirigindo-se aos rivais em alusão ao centenário. A festa do Cruzeiro ficou completa aos 30 minutos da segunda etapa, quando Wagner cruzou na área e Marcelo Moreno, de cabeça, empurrou para as redes, no único gol da partida. Na quarta-feira, o campeão mineiro tem novo jogo decisivo, contra o Boca Juniors, pelas oitavas-de-final da Libertadores da América, e precisa de vitória para continuar na briga por seu terceiro título do torneio.