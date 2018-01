Cruzeiro vence Atlético-MG e dispara O Cruzeiro deu um passo bastante largo para a conquista do inédito título de campeão brasileiro ao vencer hoje o clássico mineiro, contra o Atlético-MG, por 1 a 0, no Mineirão. Com o resultado, o time celeste, líder isolado da competição, chegou aos 76 pontos ganhos e ampliou a vantagem sobre o Santos, segundo colocado, para 12 pontos. Foi o oitavo triunfo consecutivo da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo no Brasileirão. A derrota fez com que o Galo caísse da quarta para a quinta posição na tabela de classificação, com 60 pontos. Mais de 66 mil pagantes assistiram à partida, estabelecendo um novo recorde de público na competição. Restando 10 rodadas para o final do campeonato, a torcida celeste comemorou a vitória com o grito de "é campeão". "Com certeza falta pouco para a gente dar esse presente para eles", comentou o zagueiro Cris. Os dois times entraram em campo determinados a conquistar os três pontos em disputa. Logo no início, aos 16 minutos, o Atlético perdeu o atacante Alex Alves, que levou uma cotovelada no rosto do zagueiro Edu Dracena, que recebeu cartão amarelo. O atacante deixou o gramado com uma fratura no osso nasal. A melhor chance do Galo aconteceu aos 31 minutos, com Lúcio Flávio. Após um contra-ataque, o meio-campista alvinegro chutou para fora do gol de Gomes uma ótima oportunidade. Dois minutos depois, o Cruzeiro abriu o placar. Num contra-golpe rápido, o lateral Maurinho conduziu a bola e cruzou da direita. O atacante Mota mergulhou para, de cabeça, fazer 1 a 0. O segundo tempo foi equilibrado com as duas equipes alternando bons momentos. O técnico do Atlético, Marcelo Oliveira, fez alterações procurando dar mais ofensividade ao time, que, no entanto, não conseguiu chegar ao gol de empate. O Cruzeiro coleciona agora 35 jogos invictos em Belo Horizonte. A última derrota, como mandante, havia acontecido para o próprio Galo, em 20 de outubro de 2002. "O nosso time jogou bem mais do que eles", avaliou, apesar da derrota, o zagueiro do Atlético, Luiz Alberto. Marcelo Oliveira reclamou ao final do jogo da não expulsão de Edu Dracena pela cotovelada em Alex Alves. O treinador do Galo admitiu que dificilmente o Cruzeiro deixará escapar o título. "Talvez a surpresa já não seja tão grande em 10 rodadas".