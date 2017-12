Cruzeiro vence Brasiliense no Mineirão Aproveitando a fragilidade do adversário, o Cruzeiro venceu o Brasiliense, por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Alecsandro, no início da primeira etapa. Com a vitória apertada, a equipe mineira subiu para a sexta colocação, agora com 60 pontos, mantendo o sonho de conquistar uma das vagas para a Copa Libertadores de 2006. Por outro lado, o Jacaré segue firme em direção à Série B, mantendo-se na penúltima posição na tabela de classificação, com apenas 38 pontos. Na próxima rodada, o time mineiro recebe o Atlético-PR, no Mineirão, e a equipe do Distrito Federal, encara o Internacional, no Beira-Rio. Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, o Cruzeiro iniciou a partida colocando muita pressão para cima da equipe do Brasiliense. Usando a velocidade de seus atacantes, o time mineiro não deixava o adversário sair de seu campo de defesa. E a estratégia deu resultado. Logo aos 4min, Kelly aproveitou a bobeira da defesa do adversário e fez cruzamento da esquerda para a área. Bem colocado, o atacante Alecsandro completou de primeira, acertando o canto direito de Eduardo, para fazer 1 a 0. Depois da correria inicial, o time mineiro passou a cadenciar mais a partida, já que não encontrava tanta facilidade para armar suas jogadas ofensivas. Já o Brasiliense, mais arrumado em campo, depois de um início confuso, passou a buscar o ataque, em busca do empate, mesmo correndo o risco de sofrer os contra-ataques. Assim, a partida passou a ser disputada apenas no meio de campo, com muitos erros de passes de ambas as equipes. Como não conseguiam trabalhar a bola, os dos times passaram a tentar chegar ao gol, através das cobranças de falta. Como faltou pontaria, o Cruzeiro levou a vantagem para o intervalo. Na segunda etapa, o Cruzeiro mostrou disposição apenas no início. O time mineiro teve até uma grande oportunidade de ampliar a vantagem. Logo no primeiro minuto, Adriano recebeu livre na direita e viu o goleiro Eduardo adiantado. O armador tentou por cobertura, mas o goleiro do Brasiliense, que já defendeu o rival Atlético-MG, conseguiu se recuperar para fazer outra boa defesa na partida. Depois disso, mesmo jogando com um homem a mais em campo, já que André Turatto foi expulso, aos 19min, pelo árbitro pernambucano Wilson de Souza Mendonça, após cometer falta em Diego, o Cruzeiro passou a administrar o resultado, tocando a bola no meio de campo. Sem forças para reagir e tentar o empate, o Brasiliense contabilizou mais uma derrota na competição, mantendo-se na penúltima colocação da tabela de classificação.