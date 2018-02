Cruzeiro vence clássico com Atlético Em partida muito disputada, marcada por erros de ambas as partes e sob um forte calor, o Cruzeiro aproveitou a oportunidade que teve e venceu o rival Atlético-MG, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Mineirão. O autor do único gol do clássico foi Adriano, de cabeça, ainda na primeira etapa. Com a vitória, o Cruzeiro chega aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto que o Atlético-M permanece com 33, bem perto da zona de rebaixamento. Em situação perigosa no campeonato, o Atlético começou o clássico tentando tomar a iniciativa da partida. Mais presente no ataque, apesar da forte marcação do Cruzeiro, o time tinha mais posse de bola e chegava com perigo ao gol de Fábio. A pressão do Atlético quase deu resultado. Aos 20 minutos, Marques invadiu a área, pelas costas de Maldonado, e chutou forte. A bola pegou no travessão e bateu em cima da linha do gol. O árbitro carioca Djalma José Beltrami mandou o jogo seguir, apesar da reclamação dos atleticanos. O Atlético teve outra grande chance de gol aos 35 minutos. No lance, o lateral-esquerdo Rubens Cardoso pegou o rebote do goleiro Fábio e chutou de primeira. Mas a bola passou por cima do travessão. Apesar de o Atlético ter dominado o primeiro tempo, o Cruzeiro foi quem marcou o gol. Aos 39 minutos, o time aproveitou a bobeira de Rubens Cardoso no meio-de-campo e partiu em contra-ataque. Diego tabelou com Alecsandro, que cruzou para Adriano cabecear sozinho e fazer 1 a 0. No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Cruzeiro passou a administrar o resultado, explorando ainda mais os contra-ataques. Sem outra opção, o Atlético voltou pressionando, em busca do empate. E, assim como aconteceu na primeira etapa, o Atlético criou e desperdiçou boas oportunidades. Uma delas foi logo aos 3 minutos, quando o meia Uéslei chutou forte e a bola saiu por cima do gol. Mas o Cruzeiro também teve chances de ampliar: aos 22, por exemplo, Adriano mandou a bola no travessão.