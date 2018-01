Cruzeiro vence Corinthians na Mercosul O Cruzeiro derrotou o Corinthians por 4 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio do Pacaembu, mas está fora da Copa Mercosul. Com o resultado, o time mineiro chegou aos oito pontos e terminou como terceiro colocado do grupo C, cuja vaga nas quartas-de-final já era do Corinthians, líder com 10. O Independiente venceu o Colo Colo por 2 a 0, em Buenos Aires, e aguarda os resultados dos demais grupos para saber se classifica-se como um dos três melhores vices. A equipe paulista até chegou perto da reação e depois de estar perdendo por 2 a 0, chegou ao empate. Mas aos 43, equipe mineira fez 3 a 2, e três minutos depois, marcou o quarto gol fechando o resultado. Foi a terceira derrota seguida do Corinthians. Com a classificação para as quartas-de-final garantida, o jogo para o campeão paulista teve caráter de amistoso. O Corinthians estava tão desinteressado pelo jogo, que o técnico Wanderley Luxemburgo preferiu assistir a partida da tribuna do Pacaembu, enquanto seu auxiliar, Heron Ferreira, foi seu porta-voz no banco de reservas. A equipe do Parque São Jorge até que começou melhor a partida, com mais iniciativa no ataque. Mas a falta de lucidez de Deivid e Leandro na conclusão das jogadas e os erros da sua defesa, aos poucos foram complicando as coisas para o Corinthians. Aos 29 minutos, em cobrança de falta, Jorge Wágner fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Um minuto antes, Leandro havia acertado uma bola na trave de André. No segundo tempo, o Cruzeiro manteve a superioridade na partida. Assim, aos 8 minutos, Leonardo aumentou para 2 a 0 ao chutar de fora de área. A bola desviou em Batata e entrou. O Corinthians descontou aos 16 minutos com o zagueiro Anderson, que completou de cabeça uma cobrança de escanteio. O empate ocorreu aos 29 minutos com Édson Di, de cabeça, que havia entrado no lugar de Leandro. Foi seu primeiro lance na partida. O 2 a 2 já era um bom resultado para o Corinthians, até que Andrezinho foi expulso aos 39 minutos. Ele havia entrado no lugar de Luciano Ratinho. Com um jogador a mais, o Cruzeiro foi para o ataque, e conseguiu a vitória com dois gols nos minutos finais. Leonardo marcou aos 43 e Jussiê aos 46.