Cruzeiro vence Corinthians no Mineirão O Corinthians começa a se complicar no Campeonato Brasileiro. O líder da competição perdeu hoje uma invencibilidade de 18 jogos ao cair, diante do Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1. Foi a primeira derrota sob o comando de Antônio Lopes. Com o resultado, a vantagem que já foi de 10 pontos pode cair para apenas três, caso o Internacional vença o Paraná, nesta quinta. No primeiro jogo sem o meia Roger ? só volta em 2006 ? o técnico corintiano exagerou no excesso de precaução. Também sem Rosinei, suspenso, o treinador optou por quatro volantes diante dos mineiros: Wendel, Fabrício, Marcelo Mattos e Hugo, este fazendo às vezes de armador. O primeiro tempo resumiu-se ao Corinthians sendo dominado, explorando só os contra-ataques. Neles, desperdiçou boas chances, uma delas, com Nilmar, cara a cara. Chutou nas mãos do goleiro Fábio. Para piorar, ainda sofreu um gol, com Kelly cobrando pênalti. Wendell cortou a bola com o braço na área. Mesmo em desvantagem, Lopes optou por manter a defensiva formação. Nada de substituição no intervalo. Supersticioso, o que fez foi trocar de camisa. Deu sorte, pois Nilmar, com um minuto empatou. E, a partir daí, começou a dominar. Mas havia Fábio, iluminado. O goleiro cruzeirense fez boas defesas e ainda comemorou quando Fabrício, o queridinho de Lopes, fez seu terceiro pênalti bobo nos últimos jogos. Kelly fez o gol da vitória. Agora, o título que muitos não acreditavam escapar, está seriamente ameaçado por Inter e Fluminense. O Corinthians não ficava duas partidas sem ganhar há dois meses. No domingo, no Pacaembu, o rival será o Santos. Fabrício, Gustavo Nery e Betão cumprem suspensão. SUSTO - Um choque entre o lateral Gustavo Nery e o volante Fábio Santos deu um susto em todos no Mineirão. O jogador do Cruzeiro caiu e, sem ar, implorava por auxílio. ?Me ajuda, me ajuda?, pedia. Correria até entrada dos médicos. Atendido prontamente, ainda voltou para o jogo.