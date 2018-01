Cruzeiro vence Coritiba no Paraná Num jogo corrido e muito disputado, Aristizábal foi o herói, marcou três gols e deu a vitória para o Cruzeiro, por 4 a 3, sobre o Coritiba, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Foi a 26ª partida invicta do time mineiro que assume a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O Coritiba ainda não conseguiu vencer neste campeonato, somando apenas um ponto e se colocando entre os últimos lugares. A primeira impressão de que o jogo seria muito corrido e repleto de emoções veio logo no início. O Coritiba partiu com tudo para cima do Cruzeiro, mas foi surpreendido aos 6 minutos, com uma roubada de bola no meio-de-campo, que acabou nos pés de Aristizábal, para tocar no gol. Bem postado em campo, o time da casa não se assustou e continuou na pressão, até que as 16 minutos, em jogada individual, Lima empatou. Mas as deficiências que o Coritiba já havia mostrado em outros jogos começaram a aparecer. Os atacantes conseguiam chegar ao gol defendido por Gomes e erravam na hora do arremate. Era o que o Cruzeiro esperava para o contra-ataque. Mas o time mineiro chegou somente mais duas vezes ao gol adversário. Uma delas resultou em novo gol aos 30 minutos. Leandro cruzou, o goleiro Fernando vacilou e novamente Aristizábal tocou com consciência para dentro do gol. O segundo tempo foi uma reprise do primeiro. O Coritiba veio com tudo, mas os atacantes insistiam em perder as oportunidades. O Cruzeiro, por seu lado, aproveitou sua primeira chance, aos 10 minutos. Alex entrou como quis na área e a bola sobrou para Deivid tocar para o gol. Três minutos depois, o Coritiba deu a resposta, com Marco Britto diminuindo em cobrança de pênalti. De tanto forçar, o Coritiba chegou ao empate aos 34 minutos, numa boa cobrança de falta por Alexandre Fávaro. Quando se esperava que o time paranaense iria tomar conta do espetáculo, em razão de o Cruzeiro ter o jogador Martinez expulso, foi Aristizábal quem mais uma vez apareceu para deixar dois jogadores do Coritiba caídos e fazer seu terceiro gol na partida. Ficha Técnica: Coritiba 3 x 4 Cruzeiro. Gols - Aristizábal aos 6 e 31, Lima aos 16 minutos do primeiro tempo; Deivid aos 10, Marco Britto aos 13, Alexandre Fávaro aos 34 e Aristizábal aos 40 do segundo. Coritiba - Fernando; Pepo, Fabrício, Juninho (Alexandre Fávaro) e Adriano; Reginaldo Nascimento, Roberto Brum, Lima e Jackson; Edu Salles e Marcel (Marco Britto). Técnico - Paulo Bonamigo. Cruzeiro - Gomes; Luizão, Edu Dracena (Wendel) e Thiago; Maurinho, Recife, Martinez, Alex (Claudinei) e Leandro (Sandro); Aristizábal e Deivid. Técnico - Wanderley Luxemburgo. Juiz - Elvécio Zequetto (MS). Cartão amarelo - Martinez, Aristizábal, Luizão, Thiago, Edu Salles, Jackson e Fabrício. Cartão vermelho - Martinez (35 do 2º). Renda - não divulgada. Público - não divulgado. Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba. classificação