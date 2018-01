Cruzeiro vence Criciúma de virada O Cruzeiro quebrou um tabu de 27 anos sem vencer uma partida em Santa Catarina e, de virada, bateu o Criciúma por 3x1 na noite deste domingo, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória o time mineiro chegou aos 70 pontos ganhos e voltou a abrir 8 pontos de diferença para o Santos, o segundo colocado na classificação geral, que no sábado venceu o São Paulo também por 2 a 1. Depois de ver seu time ser envolvido pelo Criciúma no primeiro tempo, o técnico Wanderley Luxemburgo promoveu três alterações no intervalo e o Cruzeiro passou a mandar no jogo, encurralando o adversário em seu próprio campo. Marcando com eficiência e dominando a meia cancha, os mineiros administraram os espaços no segundo tempo e venceram com justiça a partida. "É preciso arriscar", justificou Luxemburgo ao final do jogo. O Criciúma, como de costume quando joga em casa, investiu contra o adversário e logo aos quatro minutos Dejair quase fez de cabeça, mas o time apenas abriu o marcador aos 44 minutos através de Leonardo, que ficou livre de marcação em cruzamento feito por Paulo César Baier da ponta direita, que passou por toda a zaga. A mudança de postura do Cruzeiro ficou evidente desde os minutos iniciais. A equipe cadenciou as jogadas e reduziu os espaços do adversário. Aos 14 minutos, Márcio, que entrou no lugar de Wendel, lançado na meia direita, invadiu a área e tocou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Fabiano. Aos 35 minutos, Aristizabal aproveitou cruzamento de Maldonado e ampliou para dois a um e aos 44 minutos Márcio voltou a marcar, fechando o placar. "O time recuou demais", lamentou o técnico Gilson Kleina. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão. O Criciúma, que permanece com 52 pontos, enfrenta o Internacional em Porto Alegre.