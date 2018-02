Cruzeiro vence de virada o Paysandu O Cruzeiro perdia o jogo por 2 a 0 para o Paysandu, neste sábado, em Belo Horizonte, mas conseguiu virar para 4 a 3 pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do técnico Carlos Alberto Torres no comando do Paysandu. O três gols da equipe paraense foram marcados por Rafael Moura. Na quarta-feira passada, o time do Pará havia goleado o Cruzeiro, em Belém, em jogo remarcado pelo STJD. O Cruzeiro descontou com Alecsandro ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o time comandado pelo técnico Paulo César Gusmão conseguiu a virada com gols de Diego, Alecsandro, novamente, e o estreante Daniel Morais. Rafael Moura descontou no fim em cobrança de pênalti. O Cruzeiro foi a 48 pontos ganhos, em 33 jogos, e permanece em nono lugar na classificação do campeonato. O time mineiro continua no grupo dos que disputam vagas para a Copa Sul-Americana de 2006. E se reabilita na competição tentando recuperar os pontos perdidos com as duas partidas anuladas pelo STJD, contra o Botafogo e o Paysandu. O Paysandu permanece com 35 pontos, em 32 jogos, e volta a entrar na zona de rebaixamento ? o Figueirense venceu a Ponte Preta e foi a 37 pontos. Sob o comando do técnico Carlos Alberto Torres, o time de Belém ganhou três jogos seguidos e respirou na competição, deixando as últimas colocações. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba, na terça-feira, na capital paranaense, e o Paysandu recebe o líder Corinthians, na quinta, em Belém.