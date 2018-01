Cruzeiro vence e dispara na liderança O Cruzeiro venceu o Olimpia por 4 a 3, nesta sexta-feira à noite, no Defensores del Chaco, em Assunção, disparando na liderança do grupo 4 da Taça Libertadores da América. A equipe brasileira conseguiu o resultado aos 43 minutos do segundo tempo, depois de estar por duas vezes em desvantagem no placar. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos nove pontos, cinco a mais que o adversário, vice-líder da chave junto com o Emelec. O próximo compromisso dos mineiros é contra o lanterna Sporting Cristal do Peru, terça-feira, no Mineirão. No início do primeiro tempo, o Olimpia tentou fazer pressão sobre o adversário, mas o Cruzeiro não se apavorou e rapidamente conseguiu equilibrar a partida, com forte marcação e boas jogadas de contragolpe. Em um destes lances os mineiros abriram o placar. Aos 10, Jackson encontrou Geovanni na ponta, o atacante levou a bola para o meio, livrou-se da marcação e bateu no canto esquerdo, de fora da área, sem chance para Tavarelli. Depois do gol, o Olimpia, empurrado pela torcida, buscou retomar as rédeas da partida. A pressão voltou e o empate saiu aos 32. Graça a erros seguidos da defesa cruzeirense, o meia Quintana recebeu passe sem marcação, na meia-direita, e acertou, de primeira, uma bomba no canto direito do gol de Bosco, marcando o primeiro dos paraguaios. O time de Luiz Felipe Scolari tentou se reorganizar e por pouco não ficou novamente em vantagem, em grandes jogadas de Oséas e Geovanni. Mas o adversário teve mais sorte: em cobrança de falta, aos 45, o atacante Gonzales fez o segundo. Na etapa final, Scolari teve de substituir Sorín, contundido, por Sérgio Manoel. O time começou bem e Geovanni deixou tudo igual logo aos 6 minutos. O atacante recebeu lançamento de Jorge Wagner e, em velocidade, ficou cara a cara com Tavarelli, batendo no canto direito - 2 a 2. A alegria durou pouco, porque aos 8 Jackson fez pênalti desnecessário em Quintana. Esteche bateu forte, aos 11, e desempatou a partida. Aos 34, no entanto, Geovanni, em noite inspirada, desceu pela ponta esquerda e bateu cruzado para a área. Jorge Wagner apareceu bem e chutou, fazendo o terceiro dos mineiros. O gol da vitória saiu aos 43 por meio de Alessandro, que entrara na vaga do meia Marcos Paulo.