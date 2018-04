Cruzeiro vence e fica perto da classificação na Copa São Paulo

O Cruzeiro deu um importante passo para se classificar à segunda fase da 41.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer nesta terça-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo A.

O classificado da chave, que tem sede em Taboão da Serra, será conhecido apenas na última rodada. O Cruzeiro, líder com seis pontos, precisa apenas de um empate contra o Taboão da Serra, terceiro colocado, com três pontos. Com a mesma pontuação, mas na vice-liderança, está o Botafogo, que enfrenta o já eliminado São José, do Rio Grande do Sul, e precisa da vitória.

O jogo entre Cruzeiro e Botafogo foi bastante disputado, mas o clube mineiro, que teve Éber e Gil expulsos, contou com dois gols de Élber, aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 30 minutos da etapa final, para conquistar a vitória. Caio, aos 19 minutos do segundo tempo, descontou para o time de Ribeirão Preto, que terminou o jogo com dez jogadores, já que Jeférson recebeu o cartão vermelho. Antes, o Taboão da Serra havia vencido o São Jose por 1 a 0.