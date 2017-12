Cruzeiro vence e Fortaleza continua ameaçado O Cruzeiro venceu o Fortaleza, neste domingo, por 2 a 1, no estádio Plácido Castelo (Castelão), pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, se isolando na liderança da competição agora com 82 pontos e superando a marca de 80 gols (81). A equipe do Fortaleza permanece na antepenúltima colocação com 41 pontos, somando agora 19 derrotas e continua ameaçada de rebaixamento. Os gols foram marcados por Thiago aos 40 da etapa inicial e Richarlyson (contra), aos cinco do segundo tempo para o time mineiro; descontando Chiquinho, aos 13 da etapa final para o Fortaleza. No primeiro tempo, os dois times jogaram com o mesmo esquema tático (4-4-2). Apesar da forte marcação adversária, a equipe mineira conseguiu se sobressair com jogadas individuais. Nos primeiros 30 minutos, o jogo manteve-se equilibrado. Aos 35, o Cruzeiro começou a apertar em busca do primeiro gol e quase marcou, numa cobrança de falta perigosa, mas o lateral Chiquinho salvou o Fortaleza, tirando de cabeça. Cinco minutos depois, também numa cobrança de falta pela direita de Alex, Thiago desviou de cabeça abrindo o placar para o Cruzeiro. O Fortaleza voltou para o segundo tempo com duas modificações. Messias entrou no lugar de Erandir e Vinícius no lugar de Mazinho Loiola. O técnico do Fortaleza, Márcio Araújo, queria uma equipe mais ofensiva por isso pôs mais um atacante em campo (Vinícius). Aos cinco, quando o time começava a se organizar em campo, o meia Richarlyson marca, só que contra. Cruzeiro 2 a 0, desviando de cabeça falta cobrada por Alex.. O lateral Chiquinho diminuiu para equipe cearense, aos 13, chutando forte de perna direita no canto esquerdo do goleiro Gomes. A torcida pediu Clodoaldo e o técnico do Fortaleza atendeu. O baixinho substituiu Dino. Com quatro atacantes em campo, o time cearense apertou em busca do empate. Mas aos 36, Rena foi expulso após agredir o zagueiro Maurinho. Mesmo com um homem a menos, o Fortaleza ainda teve uma boa chance desperdiçada por Clodoaldo que estava cara a cara com o goleiro Gomes. Vanderley Luxemburgo tirou Wendell colocando Zinho para segurar a vitória. O Cruzeiro joga na próxima quarta-feira (5) contra o Grêmio (RS) e o Fortaleza vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional (RS).