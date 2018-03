Cruzeiro vence e mantém a liderança Mesmo não repetindo as boas apresentações deste ano, o Cruzeiro venceu o Criciúma, por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Mineirão, e terminou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança, com 24 pontos. Os gols foram marcados por Mota e Márcio, no segundo tempo. Com a derrota, o Criciúma permaneceu com 12 pontos, na 16ª posição. Na próxima rodada do Brasileiro, os mineiros enfrentam o Flamengo, no Maracanã. Já a equipe catarinense tenta a reabilitação, em casa, contra o Internacional. Os jogadores do Cruzeiro sentiram a falta de entrosamento na primeira etapa da partida. O meio-campo, formado por Maldonado, Felipe Melo, Zinho e Márcio, jogadores que até então vinham ocupando a reserva, erraram muitos passes e não conseguiram acionar o ataque com precisão. Aproveitando essa falta de agressividade dos mineiros, o Criciúma, depois de 20 minutos de jogo, deixou o campo de defesa e passou a pressionar o Cruzeiro na saída de bola, acreditando na possibilidade de sair à frente do marcador. Apesar das boas chances criadas, os catarinenses pararam nas boas defesas do goleiro Gomes. "Tivemos a chance de marcar no primeiro tempo, mas pecamos nas finalizações", lamentou o atacante Juca. Na volta para o segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu fazer três substituições de uma só vez. Luxemburgo colocou Alex, no lugar de Felipe Melo, Aristizábal, no lugar de Deivid, e Maurinho, no lugar de Maicon. Após as modificações, o Cruzeiro diminuiu os espaços e passou a jogar com velocidade. Aos 18 minutos, Alex lançou para Leandro que cruzou rasteiro para o meio da área. O atacante Mota, antecipou-se e tocou a bola no canto esquerdo de Fabiano, fazendo 1 a 0 para o time Celeste. Depois de sofrer o gol, o Criciúma partiu para o ataque, buscando o empate. Porém, abriu espaços para os contra-ataques dos mineiros que tiveram boas chances de ampliar. Em uma delas, aos 40 minutos, o lateral Maurinho cruzou da direita para a área. O meia Alex ajeitou a bola com o peito para Márcio que chutou cruzado, no canto esquerdo de Fabiano, fechando o placar em 2 a 0 para o Cruzeiro. "Entrei bem na partida. Fiz duas jogadas e os gols saíram dessas jogadas. O importante foi que o time continua na liderança do campeonato", comemorou Alex. Ficha Técnica Cruzeiro - Gomes, Maicon (Maurinho), Edu Dracena, Thiago e Leandro; Maldonado, Felipe Melo (Alex), Zinho e Márcio; Deivid (Aristizábal) e Mota Técnico: Vanderlei Luxemburgo Criciúma - Fabiano, Léo Mineiro, Luciano e Duílio; Paulo Baier, Cléber Gaúcho, Paulo César, Juca (Delmer), Dejair (Tiago Freitas) e Luciano Almeida; Tico Mineiro (Jabá) Técnico: Gilson Kleina Gols: Mota, aos 18 e Márcio 40 minutos do segundo tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP) Cartões Amarelos: (Cruzeiro: Maldonado, Zinho, Thiago, Márcio) - (Criciúma: Tico Mineiro, Paulo Baier) Renda: R$ 74.821,00 Público Pagante: 10.541 torcedores Local: Mineirão classificação