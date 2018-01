Cruzeiro vence e mantém a vantagem Com muitas dificuldades, o Cruzeiro venceu na noite deste sábado o Figueirense, por 1 a 0, no Mineirão, resultado que mantém o time do técnico Vanderelei Luxemburgo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com seis pontos à frente do Santos, segundo colocado. A sofrida vitória mineira veio com um gol do atacante Mota, já no segundo tempo da partida. O Cruzeiro tem agora 79 pontos, contra 73 do time paulista, restando sete rodadas para o fim da competição. Com a derrota, o Figueirense manteve-se na 15ª posição, com 49 pontos. ?Foi uma das vitórias mais difíceis?, disse Luxemburgo. O Cruzeiro entrou em campo pressionado pela goleada por 4 a 0 aplicada pelo Santos sobre o Coritiba, na capital paranaense. Luxemburgo decidiu inovar e escalou Marcinho no meio-campo, com o argumento de que era necessário criar uma alternativa à forte marcação exercida pelos adversários no meia Alex, que nas duas últimas rodadas não havia conseguido repetir as apresentações que o consagraram como o maior destaque cruzeirense no campeonato. Mas foi o próprio Alex que protagonizou as melhores oportunidades da equipe mineira nos primeiros 45 minutos. Aos 12 minutos, ele teria inaugurado o marcador se não fosse a intervenção providencial do goleiro Edson Bastos. Depois, o camisa 10 ainda acertou o travessão do gol adversário. Exercendo uma forte marcação sobre a equipe mineira, o time de Santa Catarina chegou a levar perigo ao gol de Gomes. O Cruzeiro continuou encontrando dificuldades no segundo tempo, até que Alex fez boa jogada e tocou para Wendell, que havia entrado no lugar de Marcinho. Ele avançou à linha de fundo e cruzou para a área, onde estava Mota, que completou para o gol, fazendo 1 a 0, aos 18 minutos. A vantagem no marcador deu mais confiança ao time de Luxemburgo. Pouco depois, Alex acertou novamente a trave do goleiro Edson Bastos. Porém, nos 20 minutos finais, o time da casa recuou e se limitou a tentar segurar o resultado. Apesar de pressionar bastante, o Figueirense não conseguiu chegar ao gol de empate. ?O que valeu foi a nossa paciência?, observou o zagueiro cruzeirense Cris, ao comentar as dificuldades encontradas por sua equipe no jogo. ?Daqui para a frente vai ser sempre assim e a gente tem de ter tranqüilidade para conseguir os resultados positivos.?