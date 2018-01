Cruzeiro vence e mantém liderança O Cruzeiro foi a Nova Lima e manteve a liderança do Campeonato Mineiro. Venceu o Vila Nova, por 3 a 0, na tarde deste sábado, com gols de Alex, Motta e Maurinho. Com o resultado, a equipe mantém a invencibilidade no campeonato, chega aos 15 pontos, em cinco partidas. Já o Vila, que queria a vitória para embolar a tabela de classificação, manteve os seis pontos ganhos, em duas vitórias e três derrotas. Apesar do forte calor em Nova Lima, Cruzeiro e Vila Nova tentaram o gol desde o início. As equipes tiveram boas chances de abrir o marcador, mas as defesas trabalharam melhor do que os ataques. Quando parecia que os times levariam para o intervalo o empate sem gols, o zagueiro Hernani do Vila falhou, na entrada da área. A bola sobrou para o meia Alex que não perdoou. Com muita categoria, tocou de cobertura, sobre o goleiro Marcelo Bezerra, fazendo 1 a 0 para o Cruzeiro, aos 42 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, outra falha da defesa da equipe de Nova Lima. A bola foi lançada na área para Marcelo Ramos que, de calcanhar, deixou Motta na cara de Marcelo Bezerra. O artilheiro, logo aos 2 minutos, bateu forte no canto e fez 2 a 0 para o Cruzeiro. Foi o sexto gol de Motta que lidera a artilharia do Mineiro. Após sofrer o segundo gol, o Vila partiu para o ataque, na tentativa de diminuir a diferença, mas abriu espaço na sua defesa. Aos 35 minutos, o Cruzeiro saiu rapidamente para o contra-ataque com Motta. O atacante carregou a bola, entrou na área e rolou para o lateral Maurinho chutar e fazer o terceiro e último gol cruzeirense na partida. A bola ainda desviou na zaga do Vila antes de entrar, traindo o goleiro Marcelo Bezerra. Foi o primeiro gol do lateral com a camisa do Cruzeiro. Ficha Técnica: Villa Nova: Marcelo Bezerra; Marcelo (Dênis), Elvis, Hernani e Ozéia; Lelei, Cao Baiano (Riva), Erivan (Adriano) e Neto; Milton e Orlando. Técnico: Gilson Kleina. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luisão, Marcelo Batatais e Sandro; Augusto Recife, Claudinei (Jussiê), Martinez e Alex (Wendel); Marcelo Ramos (Aristizábal) e Motta. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols: Alex aos 42 minutos do primeiro tempo; Motta aos 2 e Maurinho aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro: Antônio Willian Gomes. Cartão amarelo: Maurinho, Aristizábal e Dênis. Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.