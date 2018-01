Cruzeiro vence e recupera liderança Diante de um adversário frágil, que se preocupou apenas em se defender, o Cruzeiro conseguiu a sua quinta vitória no atual Campeonato Mineiro ao bater o Mamoré, de Patos de Minas, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, em partida válida pela sexta rodada do Estadual. Os gols foram marcados por Edu Dracena, Jean e Ruy. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 15 pontos, recuperando a liderança isolada da competição. O arqui-rival Atlético-MG, vem em seguida, com 13 pontos. Já o time de Patos, com apenas três pontos, continua perigosamente na zona de rebaixamento. Com uma postura excessivamente defensiva, o Mamoré foi sufocado pelo ataque do Cruzeiro durante todo o primeiro tempo. Os jogadores da Raposa, desde o início da partida, tentavam com chutes de fora da área, de cabeça e em cobranças de falta. De tanto insistir, o gol do Cruzeiro não demorou a acontecer. Aos 25 minutos, o lateral Athirson cobrou falta da direita para a área. A bola desviou na zaga e sobrou para o zagueiro Edu Dracena completar e fazer 1 a 0. Apesar da pressão, o Cruzeiro levou para os vestiários a vitória parcial apertada. No segundo tempo, o Mamoré limitou-se ainda mais a jogar no seu campo de defesa, já que perdeu o volante Lico, que entrou de carrinho por trás em Jean e recebeu o cartão vermelho do árbitro Sérgio Luiz Avelino. Porém, o Cruzeiro também diminuiu o ritmo, passando a tocar a bola lateralmente, sem qualquer objetividade. O time da capital mineira chegava com perigo apenas nas tentativas de Athirson, com chutes de fora da área. E foi dos pés do próprio Athirson que saiu a jogada para o segundo gol do Cruzeiro. Aos 24 minutos, o lateral lançou Wagner. O armador não perdeu tempo e, de primeira, tocou para a penetração do atacante Jean que bateu firme no canto direito para fazer Cruzeiro 2 a 0. Foi o segundo gol do atacante com a camisa da Raposa, o primeiro no Estadual. Quando parecia que a partida estava definida, o lateral Ruy, vaiado pelo torcedor, ainda teve tempo para ampliar. Aos 41 minutos, o lateral recebeu passe de Gladstone e bateu forte, para fazer Cruzeiro 3 a 0, e dar números finais a partida.