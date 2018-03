Cruzeiro vence e termina a fase em primeiro Sem vários titulares, o Cruzeiro venceu nesta quarta-feira o Caracas, por 3 a 2, na capital venezuelana e garantiu o primeiro lugar do Grupo 3, já que o Santos Laguna do México e o Universidade de Concepción empataram em 2 a 2 no Chile. Com isso, o time mineiro terminou a fase classificatória com 13 pontos ganhos, seguido pela equipe mexicana, que somou 12 pontos. De olho no confronto decisivo com o rival Atlético-MG, no próximo domingo, pela final do Campeonato Mineiro, o técnico Paulo César Gusmão mandou a campo um time sem sete titulares. Além de Alex, que nem viajou para Caracas, e Guilherme ainda lesionado, ele decidiu poupar Wendell, Edu Dracena, Maicon, Recife e Jussiê. No primeiro tempo, o time mineiro não encontrou resistência da equipe da casa e com facilidade abriu uma vantagem de dois gols. Aos 21 minutos, o meia Marcinho, que tinha a obrigação de substituir o craque Alex, recebeu livre na esquerda, dentro da área, e chutou forte, fazendo 1 a 0. Menos de um minuto depois, o atacante Lima - outro que ganhou uma chance entre os titulares, entrando no lugar de Jussiê - ampliou, chutando entre as pernas do goleiro Golindano. Numa bobeada da marcação celeste, o time venezuelano descontou, após receber na área um passe da esquerda, aos 31 minutos. O domínio do jogo, no entanto, permanecia com a equipe brasileira e nos acréscimos do árbitro boliviano René Ortubé, Lima tabelou com o companheiro Schwenck e fez o seu segundo gol na partida, o terceiro do Cruzeiro. Após o intervalo, o campeão brasileiro diminuiu bastante o ritmo e deu espaço para que o Caracas criasse chances de gol. Aos 29 minutos, o árbitro marcou pênalti para o time da casa num lance entre o zagueiro Cris e o meio-campista Rojas. O brasileiro Pereira cobrou e marcou o segundo da equipe venezuelana, que passou a pressionar em busca do empate. E foi com uma dose de sorte que o Cruzeiro deixou o estádio com um resultado positivo. O atacante Guerra por pouco não igualou o marcador, aos 39, e depois acertou o travessão de Gomes, aos 46 minutos.