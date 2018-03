Cruzeiro vence El Nacional no Equador O Cruzeiro ficou perto da vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, mesmo jogando na altitude de Quito, no Equador, a equipe mineira derrotou o El Nacional por 2 a 1. Agora, na partida de volta, na próxima terça-feira, em Belo Horizonte, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari joga pelo empate para avançar na competição sul-americana. O Cruzeiro abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com o gol do lateral argentino Sorín. O El Nacional empatou no início da segunda etapa. Diego Herrera marcou para a equipe equatoriana, cobrando pênalti, aos 4 minutos. Mas, num rápido contra-ataque, aos 33 minutos, o atacante Geovanni definiu a importante vitória da equipe mineira.