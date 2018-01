Cruzeiro vence em Goiás e avança O Cruzeiro se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao derrotar o Vila Nova-GO por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os gols do time mineiro, que havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, foram marcados por Aristizábal e Sandro, enquanto Moisés descontou. Com a vitória, o Cruzeiro manteve sua invencibilidade de 30 jogos (seis meses) - não perde desde o dia 30 de outubro de 2002, quando levou 3 a 2 do Coritiba. No primeiro tempo da partida desta quarta-feira, o Vila Nova atacou sem muita organização mas perdeu boas oportunidades. No primeiro minuto, Jean Carlo cabeceou com perigo, para fora. E aos 2, Fabio Bahia desperdiçou outra chance. No contra-ataque, o Cruzeiro também ameaçou. Até os 23 minutos, quando o time mineiro fez 1 a 0 no chute de Aristizábal no canto esquerdo do goleiro Silva. Aos 44, Sandro ampliou o placar. Na etapa final, o Cruzeiro controlou a partida e até poupou seus principais jogadores. Com o jogo definido a seu favor, aos 27 minutos o técnico Vanderlei Luxemburgo tirou Alex, Deivid e Aristizábal e colocou Wendel, Mota e Diego em seus lugares. Mesmo empurrado pela torcida, o Vila Nova não soube reagir. Aos 44 minutos, num raro ataque organizado, Luciano foi derrubado por Edu Dracena na grande área. Pênalti que o zagueiro Moisés converteu e descontou: 2 a 1. Ficha técnica: Gols: Aristizábal, aos 23, Sandro, aos 44 minutos do primeiro tempo; Moisés, aos 44 do segundo. Vila Nova: Silva; Leonardi, Moisés, Nei (Mirandinha) e Cleiton; Batata, Alex Lopes, Souza e Fábio Bahia; Jean Carlo (Luciano) e Adriano (Cleir). Técnico: Ivair Cenci. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Edu Dracena, Thiago e Leandro; Augusto Recife, Márcio, Sandro e Alex (Wendel); Deivid (Mota) e Aristizábal (Diego). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo: Nei. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia.