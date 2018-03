Cruzeiro vence fora e fica perto da final Mesmo empurrado pela torcida, o Goiás não suportou a pressão e foi derrotado por 3x2 pelo Cruzeiro na noite desta quarta-feira, em Goiânia, no primeiro confronto entre as equipes pelas semifinais da Copa do Brasil. Com a vitória, o time mineiro atingiu a marca de 36 jogos sem derrota e confirmou o título de melhor time do País na atualidade. Os gols foram marcados por Aristizábal e Deivid (2), para o Cruzeiro e Dimba e Araújo para os goianos. O resultado permite ao Cruzeiro jogar pelo empate no jogo da volta, marcado para a semana que vem, em Belo Horizonte. Logo no começo do jogo, o público de 32.155 pagantes, assistiu às subidas do Goiás em velozes jogadas de contra-ataque. Mas perdeu terreno no meio-campo e o Cruzeiro respondia atacando pelo meio e pela ala esquerda. O jogo pareceu emocionante, onde qualquer um poderia vencer. Mas foi o Cruzeiro quem levou a melhor tocando bem a bola e invadindo com facilidade a área adversária. Aos 16 minutos, Aristizábal silenciou o Serra Dourada. Lançado por Maurinho, superou a zaga do Goiás e, no chute forte sobre Kiko fez 1x0. Em desvantagem, Candinho que escalou Josué, Marabá e Danilo para marcar os três matadores do Cruzeiro (Aristizábal, Alex e Deivid), mandou o ponta-esquerda Araújo sair da marcação de Michael para atacar mais pela direita. Aos 25 minutos, Araújo tocou para Danilo que lançou o centroavante Dimba na pequena área. Dimba acertou um chute forte e empatou o jogo em 1x1. A festa durou pouco. Deivid, aos 38 minutos do primeiro tempo, aproveitou nova falha da defesa e, em posição de impedimento, colocou o Cruzeiro em vantagem: 2x1. O gol em impedimento provocou invasões no gramado, no intervalo do jogo e protestos de torcedores. A torcida organizada do Goiás ameaçou pedir a anulação do jogo, porque o juiz não foi sorteado como prevê o Estatuto do Torcedor, que entrou em vigor na sexta-feira da semana passada. A derrota parcial abateu o Goiás no segundo tempo e mostrou a fragilidade de sua defesa, uma das piores do Campeonato Brasileiro. Também mostrou seu meio-campo errando passes, lento e sem saber como segurar o jogo. Os erros alimentaram o ataque do Cruzeiro que criava boas chances. Aos 31 minutos, o time mineiro ampliou. Alex ganhou de Fabão e Alexandre na pequena área, serviu a Deivid que, frente-a-frente com Kiko marcou: 3x1. Coube a Araújo diminuir para 3x2, aos 38 minutos. Ele recebeu um passe preciso de Dimba e chutou forte no canto direito de Gomes. "Fizemos um trabalho bonito, hoje, com inteligência e ganhamos o jogo", afirmou Aristizábal ao final do jogo. "Agora as coisas se complicaram para nós porque temos de vencer o Cruzeiro por 2 gols de diferença no Mineirão", afirmou o lateral Cléber. "Na verdade erramos muitos passes no meio campo e falhamos nos contra-ataques", admitiu Caíco. Com este resultado, o Cruzeiro soma 36 jogos sem derrota. São 29 vitórias e 7 empates desde 4 de outubro do ano passado, quando foi derrotado pelo Coritiba (3x1), em Curitiba em jogo que teve como juiz o gaúcho Leonardo Gaciba da Silva, o mesmo que apitou o jogo do Serra Dourada.. Agora, Goiás e Cruzeiro voltam a se defrontar no Mineirão(MG), na próxima quarta-feira às 21h40min, no jogo de volta. Ficha Técnica: Goiás 2 x 3 Cruzeiro. Gols: Aristizábal, aos 16 minutos e Dimba, aos 25 minutos e Deivid, aos 38 minutos do primeiro tempo; Deivid, aos 31 minutos, e Araújo, aos 38 minutos do segundo tempo. Goiás: Kiko, Cléber, Fabão, Alexandre e Leandro Smith (Marcinho); Josué, Marabá, Danilo (Wando) e Caíco; Dimba e Araújo. Técnico: Candinho. Cruzeiro: Gomes, Maurinho, Thiago, Edu Dracena e Leandro; Wendell, Sandro (Jardel), Michael (Márcio) e Alex; Aristizábal e Deivid. Técnico: Wanderley Luxemburgo. Juiz: Leonardo Gaciba da Silva (RS) Cartões Amarelos: Michael, Alex, Wendell (Cruzeiro) e Caíco (Goiás). Renda: R$ 297.827,50 Público: 32.155 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada, Goiânia classificação