Cruzeiro vence Fortaleza e se reabilita Em uma partida arrastada, o Cruzeiro jogou neste sábado o suficiente para vencer o Fortaleza, no Mineirão, por 3 a 0, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro se reabilitou da derrota para o Corinthians na última rodada e assumiu o sexto lugar na tabela de classificação, com 27 pontos. A equipe da capital cearense permanece com 21 pontos, em posição intermediária. O time do técnico Paulo César até que começou bem a partida e, aos 14 minutos, o meia Kelly abriu o marcador. A equipe mineira não manteve o mesmo ritmos dos 15 minutos iniciais, mas ainda teve a chance de ampliar. Fred recebeu um lançamento de Maldonado e sofreu pênalti, cometido pelo goleiro Bosco - que em seguida recebeu o cartão vermelho. O artilheiro do Brasileirão, porém, desperdiçou a penalidade, chutando na trave do gol de Albérico. O goleiro entrou no lugar do atacante Rinaldo. Contudo, mesmo com um jogador a mais, o Cruzeiro pouco criou no segundo tempo. Diante da falta de motivação do time da casa, o Fortaleza chegou a esboçar uma reação e esteve perto de empatar. Mas o jovem atacante Diego, que substituiu Kelly, garantiu a vitória celeste em dois lances: aos 37 minutos, ele recebeu e bateu no ângulo esquerdo do gol adversário. Dois minutos depois, Diego aproveitou um cruzamento de Martinez e fez 3 a 0.