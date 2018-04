Cruzeiro vence Goiás e se classifica Com um gol do atacante Fred nos minutos finais, o Cruzeiro venceu o Goiás por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Mineirão, e passou para as oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo entre os dois times, em Goiânia, havia terminado empatado em 2 a 2. Com o resultado desta quarta-feira, o Cruzeiro acabou com um jejum e voltou a vencer uma partida no Mineirão após 41 dias. Agora, enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio e Internacional. O gol relâmpago do atacante Alex Dias para o Goiás, aos 22 segundos, foi uma mostra de como seria o primeiro tempo, com os dois times no ataque. Na primeira jogada do time goiano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro invadiu a área e, mostrando inteligência, tocou entre a trave e o goleiro Artur, fazendo 1 a 0. A resposta cruzeirense não demorou e, aos 6 minutos, o atacante Jussiê empatou a partida, após uma saída errada do goleiro Harlei. Cinco minutos depois, o argentino Sorín virou para o time da casa, ao concluir um cruzamento rasteiro de Jussiê. A equipe mineira ainda teve duas grande chances de ampliar na etapa inicial: primeiro com Sorín, aos 24 minutos, e depois nos pés de Fred, aos 41. Mas a bola bateu na trave do gol adversário. O time do técnico Celso Roth voltou melhor para o segundo tempo, mas não conseguia superar a marcação do Cruzeiro, que administrava bem a vantagem e ainda levava perigo ao gol de Harlei nos contra-ataques. Aos 36 minutos, porém, o meia Rodrigo Tabata chutou rasteiro da entrada da área. A bola ainda bateu na trave direita do gol de Artur antes de entrar: 2 a 2. Quando parecia que a vaga seria decidida mesmo nos pênaltis, brilhou a estrela de Fred. O jogador, preferido pela torcida para ocupar a vaga de titular do ataque cruzeirense, acabou sendo escolhido para começar a partida pelo técnico Marco Aurélio, que tinha também a opção de Guilherme. O treinador, com certeza, não se arrependeu. Aos 41 minutos, Fred dominou a bola na entrada da área e acertou um chute forte, sem chances para Harlei. Gol que valeu a classificação para o Cruzeiro.