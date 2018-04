Cruzeiro vence Juventude na Sul-Minas O Cruzeiro venceu hoje o Juventude por 1 a 0, no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Sul-Minas, e chegou a 6 pontos na competição, já que, em seu jogo de estréia, derrotou o Atlético Paranaense em Curitiba. O time gaúcho colecionou sua segunda derrota e ainda não pontuou. O jogo marcou a estréia do atacante Edílson com a camisa azul. O Cruzeiro abriu o marcador aos 16 minutos da etapa inicial. O volante Wander fez um lançamento longo para o lateral-direito Maicon, que penetrou na área adversária, driblou o goleiro Diego e tocou para o gol vazio, fazendo 1 a 0 para os mineiros. Depois do gol, a equipe celeste diminui sua ofensividade e o time de Caxias do Sul teve chances de empatar. Na melhor delas, aos 31 minutos, o zagueiro Émerson cabeceou uma bola na trave do goleiro Jefferson. Logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro teve a chance de ampliar com o estreante Edílson. Ele sofreu pênalti aos cinco minutos. O Capetinha, porém, cobrou mal, chutando para fora. Aos 23 minutos, o zagueiro Cris foi expulso. Com um jogador a mais, o Juventude passou a pressionar, mas não suficiente para chegar ao empate.