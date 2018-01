Cruzeiro vence no Campeonato Mineiro O Cruzeiro venceu o Ipatinga por 1 a 0, neste sábado, na abertura da segunda fase do Campeonato Mineiro. A equipe da capital jogou um primeiro tempo de forma precavida, buscando mais os contra ataques, levando perigo ao goleiro Rodrigo Posso. O Ipatinga tinha por mais tempo a posse de bola, mas não conseguia finalizar as jogadas devido a armação do meio campo cruzeirense. Aos 17 minutos, o lateral Cléber Monteiro se contundiu gravemente no tornozelo, e foi levado para o hospital da cidade. O Ipatinga voltou com mais disposição e dominou a segunda etapa. Sentindo a pressão do time local, o Cruzeiro fez alterações, visando reforçar ainda mais o meio. Aos 42 minutos, Mancuso, que entrou no lugar de Jorge Wagner, acertou um forte chute no canto esquerdo de Rodrigo Posso. A partir daí, a equipe do Cruzeiro passou a administrar o resultado. O Cruzeiro viaja neste domingo para o Equador, onde enfrenta, na próxima terça-feira, o Emelec, pela Copa Libertadores da América.