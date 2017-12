Cruzeiro vence no Chile e mantém liderança O Cruzeiro venceu hoje o Universidad de Concepción, no Chile, por 3 a 1, e se manteve na liderança do Grupo 3 da Copa Libertadores, com 100% de aproveitamento. O time mineiro soma agora seis pontos em dois jogos disputados. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo estreou no torneio na última semana com uma vitória sobre o Caracas, da Venezuela, também por 3 a 1, no Mineirão. O Cruzeiro volta a jogar pela competição sul-americana na próxima terça-feira, em Belo Horizonte, contra o Santos Laguna, do México. A equipe brasileira iniciou a partida imprimindo uma forte marcação no campo do adversário e demonstrando estar determinada a conquistar um resultado positivo fora de casa. E justamente quando o Universidad começava a ameaçar o gol de Gomes, o Cruzeiro abriu 2 a 0 em dois lances seguidos. Aos 18 minutos, Rivaldo tocou de calcanhar para o lateral-direito Maicon dando início a uma jogada envolvente do time celeste, que culminou com um belo gol do meia Alex, encobrindo o goleiro Peric. Antes que a equipe da casa esboçasse qualquer reação, dois minutos depois, o Cruzeiro ampliou com o zagueiro Edu Dracena, que desviou um chute de Maicon. A vantagem no placar deu tranqüilidade ao time mineiro, que procurava evitar a correria dos chilenos. O Cruzeiro, porém, não conseguiu no segundo tempo manter a mesma postura dos primeiros 45 minutos. Ainda assim, antes dos cinco minutos iniciais, o atacante Guilherme teve duas chances claras para marcar o terceiro gol celeste, mas desperdiçou ambas. O time de Luxemburgo passou a atuar bastante retraído, atraindo, consequentemente, o adversário para o seu campo. Aos 27 minutos, o árbitro argentino Daniel Giménez marcou pênalti a favor do Universidad. O zagueiro Solís cobrou e descontou para os anfitriões. No entanto, o Cruzeiro novamente abortou a reação do time chileno quando Alex cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Gómez fez contra para os mineiros, aos 35 minutos. Ao final do jogo, os cruzeirenses destacaram a boa partida e a evolução da equipe em relação à fraca campanha no Campeonato Mineiro. "Agora começamos a recuperar tudo de bom que tínhamos no ano passado", comemorou o volante chileno Maldonado. "Começamos a ver uma equipe da maneira como eu conheço e a tendência é essa equipe evoluir", reforçou o técnico Luxemburgo.