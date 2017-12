Cruzeiro vence Noroeste e se classifica à terceira fase da Copa São Paulo

Apesar de estar jogando na casa do adversário e debaixo de muita chuva, o Cruzeiro fui superior durante boa parte do jogo e, com dois gols de Rick Senna, foi para o intervalo em vantagem. O time, porém, levou sustos no início do jogo, pois o Noroeste, apoiado por um bom público em Bauru, teve um gol anulado.

No fim do jogo, Willian, de pênalti, diminuiu para o Noroeste, mas Alex, quatro minutos depois, garantiu a classificação do time mineiro, que venceu os quatro jogos que disputou na Copa São Paulo, frustrando os torcedores em Bauru.

O adversário do Cruzeiro na terceira fase vai sair do vencedor de Coritiba e Marília, que se enfrentam ainda neste sábado. O Noroeste, por outro lado, foi o terceiro paulista eliminado neste sábado. De manhã, Desportivo Brasil e Tabani deixaram o torneio.