Cruzeiro vence o ameaçado Coritiba O Cruzeiro não se importou em jogar fora de casa, nesta terça-feira, e derrotou o Coritiba por 3 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro subiu para a oitava colocação, com 51 pontos. A equipe paranaense, no entanto, permanece na 17ª posição, com 38 pontos, mas seriamente ameaçado de rebaixamento. A diretoria do Coritiba foi bastante hostilizada pelos torcedores, que gritavam ?vergonha? e ?timinho.? O técnico Antonio Lopes Júnior, que está com o cargo a perigo, tentou uma nova dupla de ataque. Mas, antes que os jogadores pudessem se conhecer, o placar já estava 1 a 0 para o Cruzeiro. Aos 8 minutos, Kelly aproveitou bobeira do setor defensivo e encheu o pé para marcar. Só o Cruzeiro jogava. O Coritiba tentava se defender. Mas nem isso conseguia. Tanto que, aos 36, Diego bateu duas vezes para ampliar. Lopes Júnior até tentou alterar o ritmo no segundo tempo, mas os jogadores que entraram só pioraram a atuação do time. O Cruzeiro jogava como se estivesse em casa e treinando, com trocas de passes e bons lançamentos. Num deles, aos 12 minutos, Kelly encontrou Adriano, que fez o terceiro.