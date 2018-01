Cruzeiro vence o Atlético-MG de virada Na reestréia do técnico Paulo César Gusmão, o Cruzeiro conquistou neste domingo um importante resultado ao vencer, de virada, o Atlético-MG, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste derrotou o maior rival por 2 a 1, num clássico bastante movimentado, acompanhado por mais de 43 mil pagantes no Mineirão. Ao contrário do que vinha ocorrendo com seu antecessor - Levir Culpi -, PC Gusmão deixou o campo com o reconhecimento dos torcedores cruzeirenses. "A vitória é deles", retribuiu. Com o triunfo, o Cruzeiro - que quebrou um jejum de cinco jogos sem vitória - chegou aos 17 pontos ganhos e subiu para a 11ª posição na tabela, sem se distanciar dos primeiros colocados. A equipe alvinegra colecionou mais um resultado negativo e continua em situação dramática, com apenas oito pontos, na penúltima posição. O presidente Ricardo Guimarães, porém, garantiu que o técnico Tite permanece no comando do time. Na etapa inicial, as duas equipes alternaram boas oportunidades de gol. Mas foi o Galo que saiu na frente, aos 33 minutos. O meio-campista Zé Antônio cobrou com força uma falta na intermediária. A bola ainda bateu na trave direita do gol de Fábio antes de entrar. O entusiasmo da torcida atleticana, porém, não durou muito. Dez minutos depois do gol, no final do primeiro tempo, o zagueiro Henrique cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro paranaense Héber Roberto Lopes. Na seqüência, aos 44 minutos, o lateral Patrick cruzou e o zagueiro Marcelo Batatais marcou de cabeça, empatando a partida. Com um jogador a menos, o Atlético até demonstrou disposição ofensiva na volta do intervalo, mas aos 12 minutos o artilheiro Fred aproveitou um cruzamento da esquerda, dominou no peito e, de primeira, virou o jogo para a equipe celeste. Mesmo em desvantagem numérica, o Atlético lutou e pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu chegar ao empate. Ao final, os jogadores do Galo atribuíram a derrota principalmente à expulsão de Henrique. "Esse jogador a menos, com certeza, nos fez muita falta", observou o goleiro Danrlei. "Talvez a expulsão tenha sido fundamental para que eles virassem o jogo", concordou o atacante Euller.