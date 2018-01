Cruzeiro vence o Corinthians: deu a lógica Deu a lógica na noite desta quarta-feira no Pacaembu. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 1 a 0, gol de Maurinho. O time de Vanderlei Luxemburgo ampliou sua liderança do Campeonato Brasileiro. Atingiu 64 pontos e abriu cinco de distância do Santos, que apenas empatou com o Juventude por 1 a 1. Animados com mais dois pontos conquistados no STJD da partida do Paysandu e ainda com a volta de Gil ao ataque, os torcedores corintianos foram ao Pacaembu sonhando com o improvável. Enfrentando o líder do Brasileiro e o atual time que joga o mais eficiente e vistoso futebol do País ? o Cruzeiro de Luxemburgo ?, a saída seria Geninho apostar na estratégia. O técnico corintiano bem que surpreendeu, tendo uma postura muito mais defensiva do que o normal. Embora tendo a torcida Gaviões da Fiel às costas exigindo o ataque, a estratégia era marcar e depois tentar contragolpear. Então Fabinho corria atrás de Alex e Fabrício, de Zinho. Os demais defensores guardavam posição. Nas laterais até Moreno tentava o ataque. A bola não chegava para a direita. O time não acreditava no jovem Coelho. ?A bola não chegava ao ataque?, reclamava Gil que, como Abuda, assistia à partida. Muito bem armado por Luxemburgo, o Cruzeiro tratava de buscar a vitória. Mesmo marcado individualmente, Alex conseguia tocar a bola e coordenar os ataques cruzeirenses. O entrosamento impressionava. Os jogadores nem se olhavam: sabiam onde estava o companheiro. GOL - Geninho garantiu ter treinado muito bem a marcação, mas o Corinthians sofreu o gol de forma mais infantil possível. Aos 20 minutos, Alex cobrou escanteio e a bola sobra para Maurinho, livre na grande área. O lateral bateu muito forte pelo alto: 1 a 0 Cruzeiro. Foi o 70º gol do time mineiro no campeonato. Estava quebrado o recorde de gols marcados por um só equipe na história dos Brasileiros. O gol só enervou a torcida corintiana. O time continuava sem elo de ligação entre o meio-de-campo e o ataque. Jamelli, com seu visual de D. Pedro I, nada produzia de útil. Ele acabava encurralado por Recife e Maldonado. Gil e Abuda ficavam completamente isolados. No segundo tempo, os dois treinadores deram ordens distintas. Geninho adiantou seu jovem time, buscando na garra e vibração escapar da derrota. Luxemburgo, ciente do desespero que dominaria o adversário que conhece muito bem, mandou seus atletas tocarem a bola, enervando ainda mais a torcida corintiana e liquidarem a partida nos contragolpes. O Corinthians passou a ter o domínio aparente da partida. Mas faltava objetividade. Apenas Gil criava problemas com sua habilidade. Em compensação, o Cruzeiro não ?encaixava? os contragolpes. A partida se tornou muito disputada e faltosa. Bobô teve uma inesperada chance de empate aos 41 minutos em falha da zaga mineira, mas bateu para fora. Em compensação, aos 44 minutos, Alex Alves livre chutou em cima de Rubinho. A partida estava decidida. Venceu o melhor.