Cruzeiro vence o Criciúma de virada Com gols de Fred e Jussiê, um em cada tempo, o Cruzeiro venceu o Criciúma, por 2 a 1, de virada, em partida válida pela terceira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, realizada neste domingo no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O estreante Ronny descontou para o time da casa. A equipe mineira fez uma boa partida. Marcou com eficiência, dominou o setor de meio-campo, encurralou o adversário em seu próprio campo e poderia ter vencido por um placar mais folgado, caso tivesse melhor pontaria. Seus atacantes acertaram duas vezes a trave de Fabiano, que foi o jogador do Criciúma que mais trabalhou em toda a partida. O time mineiro, do técnico Marco Aurélio, mostrou personalidade desde os minutos iniciais da partida, anulando Athos e Fernandinho, os dois principais articuladores do Criciúma. Em uma bola cruzada da esquerda por Luciano Almeida, no entanto, o time da casa abriu o marcador. Marcos Denner não conseguiu dominar a bola. Bruno Quadro, Marcelo Batatais e o goleiro Artur vacilaram, no meio da área. Ronny, mais rápido, caindo, tocou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0. O Criciúma se entusiasmou e dois minutos depois quase ampliou com Fernandinho, que tentou encobrir Artur, mas colocou a bola para fora. Antes do final do primeiro tempo, contudo, o Cruzeiro chegou ao empate, em cobrança de falta ensaiada na frente da área. A bola, tocada para Fred, foi chutada com violência, enganando o goleiro Fabiano, aos 44 minutos. Na etapa final os mineiros consolidaram a melhor condição em campo. O domínio era tão flagrante que a primeira bola chutada a gol pelo Criciúma foi aos 20 minutos. Apesar do domínio, a equipe de Marco Aurélio esbarrava na eficiência do goleiro Fabiano, até que aos 32 minutos, em mais um contra ataque, Fred acertou a trave e a bola sobrou para Jussiê fazer o gol da virada.