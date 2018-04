Cruzeiro vence o Flamengo e volta à zona da Libertadores

O Cruzeiro retornou à zona de classificação para a Taça Libertadores da América ao derrotar o Flamengo, por 3 a 1, neste domingo, no Mineirão. A equipe mineira voltou a exibir bom futebol e deu fim ao jejum de sete partidas sem vencer. Chegou aos 57 pontos, dois a mais que o rival, seu concorrente direto na luta para disputar em 2008 a competição continental. Veja também: Classificação Calendário / Resultados "A gente provou que não temos um grupo fraco", declarou o volante Charles, autor do terceiro gol do Cruzeiro. Ex-atacante do Flamengo, Roni deixou sua marca duas vezes e teve boa atuação - deu muito trabalho para a zaga rubro-negra. O meia Roger descontou em bela cobrança de falta. O Flamengo entrou em campo como uma camisa branca com a inscrição "Penta é o Flamengo", em protesto contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que não reconhece o clube da Gávea como detentor de cinco títulos brasileiros - a entidade invalidou a conquista da Copa União de 1987. Flamengo 1 Bruno; Léo Moura, Fabio Luciano, Thiago Sales e Juan (Roger ); Jaílton, Cristian (Léo Medeiros), Ibson e Toró; Maxi (Renato Augusto) e Obina. Técnico: Joel Santana. Cruzeiro 3 Fábio; Mariano, Emerson , Léo Fortunato e Jonathan; Ramires, Charles, Luís Alberto e Wágner (Kerlon); Guilherme (Alecssandro) e Roni (Marcinho). Técnico: Dorival Júnior. Gols: Roni, aos 26 e 38 minutos do primeiro tempo. Charles, aos 12; e Roger, aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Héber Roberto Lopes (Fifa-PR). Renda: não disponível. Público: não disponível. Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) A diretoria rubro-negra também não digeriu a promessa da CBF de entregar ao São Paulo, em definitivo, o troféu criado na década de 70, cujo regulamento, na época, previa que ele fosse destinado ao primeiro clube cinco vezes campeão do Brasil ou tricampeão de forma consecutiva. Em relação à partida, o Flamengo jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Prova disso é que a equipe não chutou nenhuma bola em direção ao gol do rival nos 45 minutos iniciais. Faltou até vontade. A marcação também não funcionou. A apatia tomou conta do time, que vinha de uma seqüência de cinco vitórias seguidas. Já o Cruzeiro dominou o jogo. Foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, gols de Roni, e não se acomodou. Fez 3 a 0 no começo da etapa final, acabando com qualquer chance de reação do Flamengo, que diminuiu com Roger.