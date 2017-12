Cruzeiro vence o Palmeiras no Mineirão O Palmeiras não conseguiu tirar vantagem da desclassificação do Cruzeiro na Taça Libertadores da América. O time de Jair Picerni não mostrou a mesma pegada de outros jogos, foi prejudicado pela contusão do meia Diego Souza durante o jogo e acabou derrotado por 2 a 1 no Mineirão. Momentos de emoção não faltaram desde o início do jogo. Logo aos 4 minutos o Cruzeiro teve a primeira chance de gol quando Alex lançou Maicon que chutou e exigiu defesa de Marcos. Poucos minutos depois, a surpresa desagradável. Alex lançou na área, Leonardo tentou cabecear a bola para fora, mas fez gol contra. O Palmeiras, no entanto, não se retraiu. Foi ao ataque mas coube a Leonardo conseguir a reabilitação. O jogador foi ao ataque e deu certo: aos 22 minutos Correia cobrou falta, Muñoz desviou e a bola sobrou para o zagueiro palmeirense que empatou a partida. No minuto seguinte, porém, Diego Souza sofreu contusão e foi substituído por Claudecir. A partir daí, o time mineiro foi ao ataque e teve duas boas oportunidades aos 23, com Alex, e dez minutos depois, com Jussiê. No início do segundo tempo, Gusmão já queimou suas três substituições. O técnico já tinha colocado Bruno Quadros no lugar de Edu Dracena, contundido, e voltou do vestiário com Sandro no lugar de Maldonado e Guilherme no de Dudu. As mudanças mantiveram o rendimento do time, mas quem brilhou foi Alex, que recebeu a bola na entrada da área, enganou a defesa e chutou sem chance para Marcos aos 14 minutos, definindo o placar. Em desvantagem, Picerni mudou: colocou Fábio Gomes como volante, tirou Baiano da lateral e deslocou Correia, mas sem sucesso. Jardel - A diretoria do Palmeiras espera em breve anunciar a contratação do atacante Jardel. O acordo de empréstimo entre o Bolton, com quem o jogador tem contrato, e o Ancona terminou neste fim de semana.