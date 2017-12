Cruzeiro vence o Sport por 2 a 1 e avança às semifinais da Copinha

Agora, o Cruzeiro aguarda o confronto entre Corinthians e Ituano para conhecer o seu próximo adversário. A partida acontecerá ainda nesta terça-feira, às 21 horas, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Além de Cruzeiro, Corinthians e Ituano, São Paulo, Flamengo, América-MG e Bahia seguem vivos na briga pelo título.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado. O clube mineiro tomou a ofensiva e abriu o marcador aos 15 minutos. Andrei recebeu da direita e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. A equipe pernambucana não se abateu, chegou a pressionar o rival, mas parava no goleiro Lucão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda etapa, o Cruzeiro precisou de nove minutos para praticamente liquidar a fatura. Alex recuperou a bola no meio de campo, avançou até a entrada da grande área e chutou forte para ampliar o marcador.

A situação do Sport piorou aos 26 minutos. Julio parou Alex com falta e acabou expulso, deixando a equipe pernambucana com um homem a menos. Apesar da inferioridade numérica, o time do Recife ainda diminuiu. Aos 40, Alisson acertou um belo chute de fora da área, sem chances para Lucão. A equipe pernambucana, porém, não teve tempo para buscar o empate, enquanto que o Cruzeiro perdeu várias chances nos contragolpes.