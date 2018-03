Cruzeiro vence Olímpia O Cruzeiro jogou apenas para cumprir tabela, por ser líder isolado e definitivo do grupo 4 da Taça Libertadores, e venceu o Olímpia, do Paraguai, por 3 a 1, hoje à noite, em Ipatinga, no inteiro de Minas Gerais. Com o resultado, o time de Luiz Felipe Scolari somou 16 pontos, sete a mais que o segundo colocado Emelec, e encerrou de forma invicta sua participação na primeira fase do sul-americano, com cinco vitórias e um empate. O Emelec é o outro classificado para as oitavas-de-final. O Cruzeiro iniciou a partida sem quatro titulares, entre eles os atacantes Oséas e Geovanni, mas não teve dificuldades diante dos paraguaios, aos quais havia vencido por 4 a 3 no jogo de ida, em Assunção. O centroavante Marcelo Ramos foi um dos destaques, marcando dois gols em lances parecidos, no primeiro minuto e aos 38 da etapa inicial. Nas duas jogadas, Ramos recebeu passes rasteiros da direita, dentro da área, e tocou para as redes, sem chances para o goleiro Golindano. O atacante, que chegou ao Cruzeiro em 1993 e teve passagens pelo futebol europeu e paulista, desde então, comemorou a marca de 150 gols com a camisa celeste. O terceiro foi marcado aos 41, por Alessandro - substituto de Geovanni, que só entrou na etapa final, no lugar do lateral Sorín. Nos últimos 45 minutos, o Cruzeiro procurou explorar os contragolpes, já que os paraguaios vieram com tudo para tentar diminuir o prejuízo. O Olímpia, com cinco pontos, precisava vencer os mineiros e ainda torcer por um tropeço do Emelec diante do Sporting Cristal, também hoje, para garantir vaga nas oitavas-de-final da Libertadores, como segundo colocado do grupo 4. O time paraguaiu diminuiu o prejuízo, aos 44, por meio de Tomaz Gonzáles, que acabara de entrar. Mesmo que ganhasse o jogo, no entanto, os paraguaios estariam desclassificados, já que o Emelec bateu os peruanos do Cristal por 3 a 1, em Guaiaquil. A equipe da capital mineira conhece seu adversário na seqüência da competição na quinta-feira, quando será definida a classificação do grupo 5. O oponente será o segundo colocado da chave - River Plate, El Nacional e Guarani estão no páreo.