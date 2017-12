Cruzeiro vence outra e lidera sozinho O Cruzeiro venceu o Malutrom por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Mineirão, e assegurou a liderança isolada da Copa Sul-Minas. A equipe mineira chegou aos 20 pontos em oito jogos disputados e ainda se reabilitou da derrota por 1 a 0 para o Londrina, no meio da semana, pela Copa do Brasil. Já o Malutrom manteve os 6 pontos, na 12ª colocação, e deixou ainda mais distante o sonho de classificação para a próxima fase. O primeiro gol do Cruzeiro saiu em tempo recorde: com 20 segundos de jogo, o atacante Edílson aproveitou um erro da defesa do time paranaense e abriu o placar. O Malutrom não se intimidou pelo "gol-relâmpago" e foi ao ataque em busca do empate. E quase conseguiu aos 16 minutos, numa boa cabeçada de Calmon. Aos 35, foi a vez de Tcheco, artilheiro da equipe paranaense, levar perigo ao gol de Jefferson. A bola passou raspando a trave. Mas foi o Cruzeiro quem marcou de novo. Aos 40 minutos, Ricardinho cobrou escanteio e o zagueiro Marcelo Batatais, substituto do suspenso Cris, cabeceou bem, sem defesa para o goleiro Sandro: 2 a 0. No início da segunda etapa, o Malutrom apertou a marcação para tentar pressionar o Cruzeiro. Mesmo assim, o atacante Joãozinho, que tinha entrado no lugar de Fábio Júnior no intervalo, teve duas boas chances de ampliar para o time mineiro nos 10 minutos iniciais. Na primeira, ele chutou a bola na trave de Sandro e, na outra, ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade. A partir dos 30 minutos, o Cruzeiro, satisfeito com o placar, recuou e o Malutrom partiu com tudo para o ataque. Os paranaenses tiveram boas oportunidades, mas o goleiro Jefferson foi bem e garantiu a vitória mineira.